"Richtige Frau": Dieter Bohlen schwärmt von seiner Carina

Dieter Bohlen (68) schwebt auf Wolke sieben. In der Vergangenheit hat der Poptitan schon so einige Frauen an seiner Seite gehabt. Unter anderem war er mit Nadja Abd el Farrag (57) und Verona Pooth (54) liiert. 2006 lernte er dann Carina Walz kennen, mit der er seit nun 16 Jahren in einer glücklichen Beziehung ist und zwei gemeinsame Kinder hat. Mit seiner Carina ist der Musikproduzent richtig glücklich – wie Dieter nun einmal mehr betonte.

"Ich habe nach 40 Jahren endlich mal die richtige Frau gefunden", erzählt der 68-Jährige im RTL-Interview. Nachdem er früher "so viele Fehlgriffe" hatte, betonte Dieter nun mit Nachdruck und einem Schmunzeln auf den Lippen: "Ein Mal hatte ich Glück!" Und auch sein Umfeld weiß genau, wie glücklich Carina den DSDS-Juroren macht. "Alle, die mich kennen, die beneiden mich um meine Frau", verriet er ganz stolz.

Zudem freut er sich, dass Carina "diese Art Mensch" sei, die immer überall mit hinkommt. "Du kannst an jeden Ort auf diesem Planeten ziehen", sagte Dieter und erklärte, dass sie immer mitkommen würde. Und weil seine Liebste im Hintergrund ohnehin stets an seiner Seite sei, hat er seine bessere Hälfte in der 18. Staffel von DSDS sogar spontan vor die Kamera geholt. So kam es, dass die Brünette 2021 bei einem Duell der Wackelkandidaten plötzlich neben Dieter gesessen hat.

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Mai 2022

TVNOW / Stefan Gregorowius Carina Walz und Dieter Bohlen bei DSDS

