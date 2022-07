Zu bekannt: Chris Hemsworth versteckte sich hinterm Baum!

Wer hätte das gedacht? Chris Hemsworth (38) begann schon im Jahr 2002 mit kleineren Rollen seine Schauspielkarriere. Doch sein großer Durchbruch gelang ihm rund neun Jahre später, als er die Rolle eines Gottes in den Marvel-Filmen Thor einnahm. Seitdem ist er aus dem Superhelden-Dasein kaum noch wegzudenken, weshalb er ein international bekannter Star ist. So überrascht es kaum, dass sich Chris beim Abholen seiner Kinder von der Schule hinter einem Baum verstecken muss.

In der Show Jimmy Kimmel Live war die "Thor"-Darstellerin Natalie Portman (41) zu Gast. Dort packte die Schauspielerin eine lustige Geschichte über ihren Marvel-Kollegen aus: Als Natalie und Chris ihre Kinder zeitgleich von einer australischen Schule abholten, beobachtete die "Black Swan"-Darstellerin, wie sich der 38-Jährige hinter einem Baum versteckte, in der Hoffnung, nicht erkannt zu werden. "Er ist wirklich überall berühmt, aber besonders in Australien ist er so bekannt", erklärte Natalie und fügte hinzu: "Ihn also sozusagen hinter einem Baum stehen zu sehen – versteckt – fühlte sich an wie eine seltsame Sitcom über Superhelden bei der Abholung ihrer Kinder von der Schule."

Natalie selbst hatte dagegen weniger Probleme, ihre Kids von der Schule abzuholen. "Ich bin nämlich klein und kann mich unter den Müttern irgendwie bedeckt halten", begründete sie und kam nochmals auf ihren Schauspielkollegen Chris zu sprechen: "Und dann kommt er rein, er ist wie ein griechischer Gott, der da durchläuft."

