Im sechsen Monat schwanger: Jasmin Wagner tourt durch Europa

Jasmin Wagner (42) gibt auch im sechsten Schwangerschaftsmonat noch Vollgas auf der Bühne! Die Musikerin, die in jungen Jahren als Blümchen einem breiten Publikum bekannt wurde, erwartet aktuell ihr erstes Kind mit dem neuen Mann an ihrer Seite – vor rund zwei Jahren trennte sie sich von ihrem Ex Frank Sippel. Aber obwohl die Musikerin bereits im sechsten Monat ist, steht eine berufliche Auszeit erst mal nicht auf dem Plan: Jasmin spielt gerade eine Tour in Europa!

Im Interview mit Bild erzählte die 42-Jährige, dass es für sie in anderen Umständen nicht immer leicht sei, von Konzert zu Konzert zu reisen – lohnen würde es sich aber trotzdem. "Das Reisen ist zurzeit recht zermürbend und kompliziert. Aber sobald man auf der Bühne steht, ist alles vergessen. Außerdem bin ich superfit, mache Sport und kann deshalb über die Bühne wirbeln", verriet die werdende Mama.

Der ganze Aufwand scheint sich für Jasmin aber sehr zu lohnen. Immerhin freue sie sich sehr über die Resonanz ihrer Fans: "Dass die Menschen in Dänemark und Schweden so zu meinen Liedern abgehen, ist Gänsehaut pur. Alle haben diese Leichtigkeit vermisst, einfach wieder zu feiern."

