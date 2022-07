Schwangere Jasmin Wagner zeigt erstmals ihren Mini-Babybauch

Jasmin Wagner (42) platz vor Glück! Am Mittwoch verkündete die unter dem Namen Blümchen bekannt gewordene Sängerin: Sie erwartet ihr erstes Baby! Vor zwei Jahren trennte sich die "Herz an Herz"-Interpretin von ihrem damaligen Partner Frank Sippel und erfüllte sich jetzt mit dem neuen Mann an ihrer Seite offenbar ihren Babywunsch. Jetzt durften Jasmins Follower erstmals einen Blick auf ihren Babybauch werfen!

Auf Instagram postete Jasmin ein Foto, auf dem sie sanft ihre Hände auf ihren Bauch legt und ein Herzchen formt. Mit "Ich wechsel den Club", "Der FC Blümchen wächst" und "Mehr als glücklich" betitelte sie den schönen Schnappschuss. Im Bild-Interview verriet die Popmusikerin, dass ihr Kind im Winter das Licht der Welt erblicken soll. Noch zeichnet sich nur eine kleine Wölbung an ihrem Bauch ab, aber in den nächsten Monaten werden Fans möglicherweise mehr von der schwangeren Jasmin sehen.

In der Kommentarspalte auf Instagram gratulierten Jasmin zur Schwangerschaft nicht nur ihre Fans, sondern auch zahlreiche Prominente. Zu den Gratulanten gehörten zum Beispiel Conchita Wurst (33), Riccardo Simonetti (29), Ruth Moschner (46), Larissa Marolt (30) und Giulia Siegel (47). Jennifer Knäble (42), die Anfang Juni das zweite Mal Mutter geworden war, widmete der Schwangeren ebenfalls süße Zeilen: "Oh, wie schön! Von ganzem Herzen alles Liebe für euch. Ich freue mich auf ein Baby-Date."

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im Jahr 2020

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

Instagram / jennifer.knaeble Jennifer Knäble und Felix Moese mit ihrem Sohn Oscar

