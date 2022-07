Kurz nach Affären-Gerücht: Elon Musk feiert mit Sergey Brin

Zwischen Elon Musk (51) und Sergey Brin (48) ist offenbar alles in Butter! Erst vor wenigen Tagen machten wilde Gerüchte um den Tesla-Chef die Runde: Er soll eine Affäre mit Nicole Shanahan, der Frau des Google-Mitgründers, gehabt haben. Aus diesem Grund soll Sergey sogar die Scheidung eingereicht und die Freundschaft zu dem Multimilliardär beendet haben. Davon will Elon aber nichts wissen – und war nun wohl sogar mit Sergey auf der Piste!

Via Twitter reagierte der 51-Jährige auf die Spekulationen rund um den Seitensprung und fand dafür klare Worte. "Das ist absoluter Quatsch. Sergey und ich sind Freunde und waren gestern Abend zusammen auf einer Party", stellte Elon klar. Außerdem sei er der Gattin seines Kumpels kaum begegnet "Ich habe Nicole in den letzten drei Jahren nur zweimal gesehen, beide Male in Anwesenheit vieler anderer Leute. Nichts Romantisches", betonte der Unternehmer.

Trotz allem scheinen Sergey und Nicole aber getrennte Wege zu gehen. Die beiden heirateten im Jahr 2018. Laut Gerichtsunterlagen, die People vorliegen, folgt nun jedoch die Scheidung. Als Grund wurden "unüberbrückbare Differenzen" angegeben.

Anzeige

Getty Images Sergey Brin, Google-Gründer

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Tesla-Gründer

Anzeige

Getty Images Nicole Shanahan und Sergey Brin auf dem Red Carpet 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de