Nach Klinik: Travis Barker und Kourtney vertiefen Babyplan

Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (43) geben nicht auf! Die beiden wollen unbedingt ein Kind zusammen bekommen – deshalb unterzog sich die Unternehmerin einigen künstlichen Befruchtungen. Das alles dokumentierten sie in der familieneigenen Show The Kardashians. Doch dann rückte etwas anderes in den Fokus: Ihr Ehemann musste wegen einer lebensbedrohlichen Entzündung an der Bauchspeicheldrüse ins Krankenhaus eingeliefert werden. Danach arbeiten Kourtney und Travis jetzt noch intensiver an ihrer Babyplanung.

"Ihre Schwangerschaftsgeschichte wird sich in der nächsten Staffel von The Kardashians weiter entfalten", erklärte ein Insider gegenüber Us Magazine. In der Show, die im September weitergehen wird, werde man sehen, wie sehr sich die Eheleute auf ihren Kinderwunsch fokussieren – das sei jedoch weiterhin "ein Kampf". Dennoch geben die beiden nicht auf: "Sie wollen beide ein weiteres Kind und wollen ihre Familie erweitern, aber am wichtigsten ist, dass sie wirklich unbedingt ein gemeinsames Kind wollen."

In der vergangenen Staffel hatte Kourtney betont, wie wichtig ihr die gemeinsame Reise mit ihrem Mann sei. "Ich habe einfach das Gefühl, dass wir das zusammen machen müssen. Ein Baby zusammen zu machen bedeutet, dass wir auf derselben Seite stehen müssen", hatte sie erklärt. Nach dem Gesundheitsdrama um den Musiker ist dieser Zusammenhalt nur noch mehr in den Fokus gerückt.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker bei der Met Gala 2022

Instagram / kourtneykardash Alabama Barker, Kourtney Kardashian, Landon Barker, Travis Barker, Penelope Disick und Atiana

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Dezember 2021

