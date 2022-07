Hand auf dem Bauch: Was will Kourtney Kardashian andeuten?

Die Gerüchte um eine Schwangerschaft reißen einfach nicht ab. Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sind erst seit Kurzem verheiratet – wollen aber unbedingt ein gemeinsames Kind bekommen. Dafür unterzog sich Kourtney sogar einigen künstlichen Befruchtungen. Es machte in den letzten Monaten auch immer wieder das Gerücht die Runde, dass der Reality-TV-Star bereits schwanger sei. Jetzt gab Kourtney ihren Fans wieder Anlass für neue Spekulationen.

In ihrer Instagram-Story postete die Unternehmerin nun ein neues Video, dass die Gerüchte weiter anheizte. Die dreifache Mutter trug ein bedrucktes weißes T-Shirt, das sie über einen schwarzen Rock aus offenem Netzstoff und rosa Stiefel legte. Dazu trug sie schwarze, durchsichtige Handschuhe, einen silbernen Kettengürtel und klobige Halsketten. Kourtney filmte sich selbst beim Gehen in ihrem Outfit, bevor sie die Kamera nach unten schwenkte und ihre Hand auf ihren Bauch legte. Deutet sie damit etwa eine Schwangerschaft an?

Der Keeping up with the Kardashians-Star teilte erst kürzlich Fotos von ihrem romantischen Urlaub in Mailand mit ihrem neuen Ehemann. Auf einem Bild posierte Kourtney an einem offenen Fenster und trug ein schwarzes Kleid, das ihre Kurven betonte. Aufmerksame Kardashian-Fans sind der Meinung, einen Babybauch unter ihrem hautengen Kleid entdeckt zu haben. In den Kommentaren auf Instagram spekulierten sie: "Schwanger?" oder "Ein Baby?"

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker auf dem roten Teppich

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian hält ihren Bauch

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

