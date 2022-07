Selena Gomez teilt nachdenkliche Worte zum 30. Geburtstag!

Selena Gomez (30) darf auf sich anstoßen! Ihre Karriere startete bereits sehr früh – 2003 stand die Beauty erstmals vor einer Filmkamera. Danach machte sie sich als gefeierte Musikerin einen Namen mit Hits wie "Lose You to Love Me". Beruflich läuft es für sie wie am Schnürchen – im Juli wurde sie sogar für einen Emmy nominiert. Privat genießt Sel ihr Leben als Single in vollen Zügen. Nun nahm sie sich aber Zeit, alles ein wenig Revue passieren zu lassen: Selena wurde kürzlich 30!

Auf Instagram teilte das Geburtstagskind nachträglich ein Schwarz-Weiß-Porträt sowie einige emotionale Zeilen bezüglich ihres Ehrentages. "Meine 20er waren eine Reise durch gute, schwierige und schöne Momente, die ich allesamt niemals vergessen werde", begann Selena ihr Statement. Sie bedankte sich bei ihren Liebsten und warf einen positiven Blick in die Zukunft. "Ich gehe vorwärts, ermutigt von so vielen starken, aufbauenden Menschen um mich herum [...] ich kann sagen, dass ich beginne, die 30 wirklich zu mögen", erklärte die Sängerin weiter.

In den vergangenen Tagen hatte Selena mit Familie und Freunden offenbar schon ordentlich die Korken knallen lassen – beispielsweise mit ihrer engen Freundin Taylor Swift (32). Auf der Social-Media-Plattform präsentierte sie ihrer Community einen Schnappschuss mit der "Blank Space"-Interpretin. Dazu schrieb sie nur: "30, nerdig und würdig."

PapCulture / BACKGRID / ActionPress Selena Gomez im Mai 2022

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift im Juli 2022

Getty Images Selena Gomez im Juni 2022

