Emmy-Nominierung: Zendaya und Sel Gomez schreiben Geschichte

Zendaya (25) und Selena Gomez (29) haben es geschafft! Am Dienstag war es endlich so weit: Die Nominierungen für die diesjährigen Emmy Awards wurden bekannt gegeben. Im September wird der begehrte Fernsehpreis in den USA bereits zum 74. Mal verliehen. Unter den Anwärterinnen sind unter anderem auch die Euphoria-Darstellerin Zendaya und die Disney-Bekanntheit Selena: Mit ihren Nominierungen schreiben die beiden Frauen sogar Geschichte!

Wie Just Jared berichtet, wurde Selena als Produzentin für ihre Krimiserie "Only Murders in the Building" in der Kategorie "Herausragende Comedyserie" nominiert. Nach Salma Hayek (55) ist die 29-Jährige damit die zweite Latina in der Geschichte der Emmy Awards, der diese Ehre zuteilwird. Zendaya hingegen hat mit ihrer Serie "Euphoria" die Chance auf den Titel in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie" sowie als Produzentin. Damit ist sie die jüngste Frau, die jemals als Filmemacherin nominiert wurde. Im Netz äußerte sie sich bereits dazu: "Mir fehlen die Worte, um die Liebe und Dankbarkeit auszudrücken, die ich gerade empfinde. Ich kann nur von ganzem Herzen Danke sagen!"

Doch damit nicht genug: Auch sonst könnte die diesjährige Verleihung in die Geschichtsbücher eingehen. Erstmals schafft es mit dem Netflix-Hit Squid Game nämlich auch eine nicht-englischsprachige Produktion auf die Liste der Nominierten. Das koreanische Projekt wurde in der Kategorie "Beste Drama-Serie" vorgeschlagen.

Getty Images Selena Gomez im Juni 2022 in Los Angeles

Getty Images Zendaya, "Euphoria"-Darstellerin

Getty Images Der "Squid Game"-Cast im Juni 2022 in Los Angeles

