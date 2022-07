Sucht-Update: Demi Lovato verliert keine Gedanken an Drogen

Demi Lovato (29) gibt ein Drogen-Update. Das Gesangstalent war 2018 haarscharf dem Tod entkommen – der Grund war eine Überdosis. Um im Anschluss gesünder zu leben, versuchte sich Demi anfangs an dem "Carlifornia sober"-Lifestyle. Das moderate Konsumieren von Alkohol und Marihuana schien für den einstigen Disney-Star dennoch nicht der richtige Weg zu sein. Nach einem erneuten Entzug sei das neue Ziel, sich nun ganz von Drogen fernzuhalten – doch wie geht es Demi damit?

In einem Interview mit dem Radiosender Mix 104.1 aus Boston sprach der "Sorry Not Sorry"-Star jetzt offen über seine Drogensucht. "Ich hatte Menschen um mich herum, die wollten, dass ich nüchtern bin. Und ich glaube nicht, dass ich es wollte", gab Demi ehrlich zu. Der Musik-Star habe vieles ausprobiert: "Ich habe einfach erkannt, dass nichts davon für mich funktioniert. Was in mein Leben eingekehrt ist, ist Akzeptanz", offenbarte Demi und erzählte weiter: "Ich akzeptiere mein Leben so, wie es ist, sodass ich wirklich selten über Substanzen nachdenke, was eine wunderbare Sache ist und etwas, von dem ich nie dachte, dass es mir passieren würde."

Das 30. Lebensjahr empfindet Demi als neues Kapitel, mit dem ein anderes Lebensgefühl einhergeht. "Wenn man auf die Dreißig zugeht, akzeptiert man einfach mehr, wo man im Leben steht. Und man versucht nicht mehr so sehr irgendjemand zu sein, sondern findet zu seiner Identität", erklärte Demi.

Demi Lovato, Musikstar

Demi Lovato im August 2021

Demi Lovato im März 2022 in Kalifornien

