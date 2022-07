"The Walking Dead" und Co: Die Netflix-Highlights im August!

Film- und Serienfans aufgepasst! Der Streamingdienst Netflix bietet seinen Abonnenten auch im kommenden Monat wieder jede Menge Hits. Im August stehen viele spannende und unterhaltsame Kracher in den Startlöchern und die Vorfreude kann beginnen. Besonders spannend wird wohl die langersehnte elfte Staffel von The Walking Dead. Der erste Teil des großen Serienfinales steht ab dem 22. August zum Abruf bereit.

Die ersten acht Folgen der elften Staffel sind dann endlich bei dem Streaminganbieter verfügbar. Wer lieber etwas zu Lachen haben möchte, kann mit "The Addams Family" nichts falsch machen. Der computeranimierte Film von 2019 ist schon ab dem 1. August verfügbar. Außerdem geht mit "The Sandman" eine neue Netflix-Serie an den Start. Die Horror-Kreation mit Tom Sturridge (36), Jenna Coleman (36) und dem Game of Thrones-Star Gwendoline Christie (43) ist ab dem 5. August abrufbar.

Aber auch Fans von Snoop Dogg (50) und Jamie Foxx (54) haben allen Grund zur Freude: Ab dem 12. August stürzen sich die beiden Superstars mit "Day Shift" in ein packendes Vampir-Abenteuer. Zeitgleich geht die dritte Staffel von "Noch nie in meinem Leben ..." an den Start. Am 30. August erscheint zudem auch noch die dritte Staffel der Doku-Serie "I am a Killer".

Netflix Szene aus "The Sandman"

Getty Images Gwendoline Christie im Juli 2022

Netflix Snoop Dogg und Jamie Foxx in einer Szene aus "Day Shift"

