Unabhängigkeitszitat: Spielt Tristan Thompson auf Khloé an?

Hat er seine Ex immer noch im Kopf? Im Dezember des vergangenen Jahres gaben Tristan Thompson (31) und Khloé Kardashian (38) ihre Trennung bekannt. Es kam raus, dass der Basketball-Star eine Affäre mit Maralee Nichols hatte und er der Vater ihres Sohnes ist. Das war zu viel für den Reality-TV-Star und er zog den Schlussstrich. Tristan wurde seitdem wieder mit neuen Frauen gesehen – aber hat er das Thema Khloé vielleicht doch noch nicht endgültig abgeschlossen?

In seiner Istagram-Story teilte der Sportler jetzt einige kryptische Zeilen. "Dir ist nichts versprochen", begann das Zitat. "Keiner schuldet dir etwas. Du trägst die ganze Verantwortung in deinem Leben. Verstehe diese drei Regeln so früh wie möglich und erkenne, dass Unabhängigkeit der Weg nach vorne ist." Meint Tristan damit seine Ex Khloé?

Auf Reddit scheinen die Fans einen Zusammenhang zu sehen: "Eine versteckte Botschaft an Khloe?", fragte ein User. Der Rest machte sich eher über den werdenden Vater lustig: "Unabhängigkeit ist der Weg nach vorne, Bruder, du bist jetzt ein richtiger Vater, du musst Geld für die Kinder verdienen und verantwortlich sein", schrieb jemand.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Profi-Basketballer

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Tochter True und Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

