Bei Dreharbeiten: Sebastian Stan ist nicht wiederzuerkennen

Sebastian Stan (39) sieht nicht mehr aus wie er selbst. Der Schauspieler nimmt für seine Filmrollen so Einiges in Kauf. Für seine Darstellung des Tommy Lee (59) in der Serie Pam & Tommy hat der Marvel-Star ordentlich abnehmen müssen. Nun schlüpft er in die nächste Rolle, in der er stark verändert aussieht. Jetzt sind neue Bilder von ihm am Set des Psychothrillers aufgetaucht. Sebastian ist überhaupt nicht wiederzuerkennen!

Der Name von seinem neuen Film ist Programm. Am Set von "A Different Man" sieht der 39-Jährige tatsächlich aus wie ein anderer Mensch. Paparazzi lichteten ihn jetzt in seiner neuen Rolle ab, für die er offenbar ziemlich lange in der Maske gesessen haben muss. Sebastian spielt Edward, dessen Geschichte auf der Biografie eines an der Nervenkrankheit Neurofibromatose leidenden Schauspielers beruht.

Immerhin musste Sebastian für seinen neuen Film nicht schon wieder 16 bis 18 Stunden täglich fasten. Gegenüber Entertainment Weekly verriet er, dass er für "Pam & Tommy" sogar so viel Gewicht verloren habe, dass sein Umfeld ihn für verrückt erklärt hätte.

ActionPress / Splash News Sebastian Stan am "A Different Man"-Set

ActionPress / Splash News Sebastian Stan am "A Different Man"-Set

Instagram / imsebastianstan Sebastian Stan am Set von "Pam & Tommy" im Juni 2021

