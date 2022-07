Bodenständig: Travis Barker und Kourtney kuscheln am Strand

Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (43) können einfach nicht die Finger voneinander lassen. Im vergangenen Mai traten der Musiker und die The Kardashians-Schönheit zusammen im italienischen Portofino vor den Traualtar. Eine Woche zuvor hatten sie sich bereits standesamtlich das Jawort gegeben. Augenscheinlich könnten die Eheleute miteinander auch nicht glücklicher sein, denn auf Events und im Netz zeigen sich die Turteltauben immer wieder megaverliebt. Nun wurden Travis und Kourtney schmusend am Strand gesehen.

Am vergangenen Sonntag wurden die Influencerin und ihr Liebster während eines gemeinsamen Spaziergangs am Strand in Montecito von einigen Paparazzi entdeckt und abgelichtet. Händchenhaltend liefen Kourtney und Travis durch die Gegend oder legten sich kurzerhand in den Sand. Dabei waren die beiden auch sehr verschmust: So schmiegte sich die 43-Jährige eng an den Blink182-Schlagzeuger an oder versah sein Gesicht mit vielen kleinen Küssen. Des Weiteren blickte das Duo gedankenverloren in die Ferne.

Offenbar wollten die beiden etwas in Erinnerungen schwelgen. Denn im Oktober 2021 hatte Travis seiner Herzdame ganz in der Nähe im Rosewood Miramar in Montecito die Frage aller Fragen gestellt. In einem Meer aus Rosen war er damals vor Kourtney auf die Knie gegangen. "Ich lag die ganze Nacht wach und dachte, es sei ein Traum", schwärmte die dreifache Mutter im Anschluss von der Verlobung.

@CelebCandidly / MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian

@CelebCandidly / MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juli 2022

@CelebCandidly / MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker in Montecito, 2022

