Nach Partnertattoo: Ist das die neue Freundin von Paco Herb?

Sie könnte die neue Frau an seiner Seite sein! Paco Herb ging als Sieger der fünften Staffel von Love Island hervor, die Romanze mit Bianca Balintffy war aber nicht von langer Dauer. Bei Kampf der Realitystars lernte er dann Mitstreiterin Yeliz Koc (28) kennen – zunächst schienen die beiden anzubandeln, doch vergebens. Im Netz heizte der Influencer jetzt die Gerüchteküche an: Er veröffentlichte ein Foto, auf dem er mit einer Frau Händchen hält. Doch wer ist die Unbekannte?

Bei Pacos Begleitung handelt es sich um die Friseurin Lisa Pfrang, die sich auf Haarverlängerungen spezialisiert hat. Wie ihrem Instagram-Profil zu entnehmen ist, hat die Beauty bereits stolze 13.000 Follower – auch Promi-Damen wie die einstige DSDS-Jurorin Oana Nechiti (34) und Realitystar Chethrin Schulze (30) gehören zu den Kundinnen der Würzburgerin.

Die zwei scheinen weiterhin gemeinsam unterwegs zu sein: In Pacos Instagram-Story ist eine Aufnahme von einem Hund zu sehen, der Lisas Vierbeiner zum Verwechseln ähnlich sieht. Außerdem verbringt der Influencer seine Zeit in einem Friseursalon – etwa in Lisas?

Instagram / lisa.pfrang.extensions Lisa Pfrang in Paris

Instagram / lisa.pfrang.extensions Lisa Pfrang, Friseurin

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Ex-"Love Island"-Kandidat

