Neue Bibi? Julian Claßen macht mit Tanja Insta-Werbung

Na, das ging ja flott. Nachdem sich Julian (29) und Bibi Claßen (29) im Mai getrennt hatten, bestätigte er heute seine neue Beziehung. Der YouTuber ist jetzt mit der Schwimmerin Tanja Makarić zusammen. Die Fans des Web-Videoproduzenten waren von der Nachricht ganz hin und weg. Doch nur kurz nach der Beziehungsverkündung ging es sowohl bei Julian als auch bei Tanja wieder ums Geschäft: Sie machten Werbung für einen Online-Bekleidungshop, für den auch zuvor Bibi warb.

Auf Instagram postete Julian ein Video, wie er Tanja dabei filmte, wie sie im Internet surfte. "Sie shoppt gerade fleißig ihre Sommerkleider. Ich verlinke euch ihren Account. Checkt den mal ab und schaut ihre Story an", empfahl der Zweifach-Vater seinen 6,3 Millionen Followern. Daraufhin gab es für seine Community noch zwei Rabatt-Codes. In Tanjas Instagram-Story bewies sie, dass sie mit den Influencern definitiv mithalten kann. Wie ein Profi zeigte sie im Netz die Klamotten, die sie in dem Bekleidungsshop kaufen möchte, und bot ihren Followern ebenfalls einen Rabattcode an.

Bevor sich Bibi aus der Öffentlichkeit zurückzog, warb sie auch noch nach der Trennung einige Male für dasselbe Unternehmen. Laut der Bild nehme die Influencerin jedoch gerade keine Kooperationen und andere Jobs an, weil es ihr nicht so gut gehe. Der Trubel um die Trennung von Julian mache der 29-Jährigen ganz schön zu schaffen, will ein Insider wissen.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2022

