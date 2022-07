Fans flippen aus: Julian Claßen und Tanja offiziell ein Paar

Julian Claßens (29) Fans freuen sich mit ihm! Im Mai trennten sich der YouTuber und seine Ehefrau Bibi Claßen (29). Während die Unternehmerin sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, durfte Julians Community die neue Frau an seiner Seite kennenlernen: Tanja Makarić. Jetzt bestätigten die beiden das, was schon lange vermutet wurde: Ja, sie sind ein Paar! Julians Fans sind wegen der Nachricht ganz aus dem Häuschen.

Sowohl unter Julians als auch unter Tanjas Instagram-Beitrag fluteten zahlreiche Follower die Kommentarspalte mit Glückwünschen. "Schön, dich so glücklich zu sehen", schrieb zum Beispiel jemand. YouTuber LionT (29) stimmte dem zu: "Alles Gute, Brudi". Die Fans freute es vor allem, dass der Zweifach-Vater kein Geheimnis aus seiner neuen Liebe macht und – im Gegensatz zu Bibi – nicht untergetaucht ist.

Auch auf Tanjas Instagram-Profil sind fast durchweg nur positive Kommentare zu lesen. Offenbar finden die User, dass Julian mit der Sportlerin einen sehr guten Fang gemacht hat. Andere müssen sich hingegen wohl erst an den Anblick gewöhnen, dass die Frau neben Julian nicht länger Bibi ist. "Es fühlt sich so illegal an, das anzuschauen. Sorry, ich bin noch in der Umgewöhnungsphase, aber das dauert wohl noch", versuchte sich ein Fan zu erklären.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen auf den Malediven

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2022

