Zweiter BTN-Exit: Das hat Falko Ochsenknecht seitdem gemacht

Falko Ochsenknecht (35) gehört einfach zu Berlin – Tag & Nacht! Er ist ein absolutes Urgestein in der Daily Soap – und hält es wohl auch nie lange ohne sie aus. Nach seinem Ende als Ole ohne Kohle 2018 kehrte er zwei Jahre später nämlich doch wieder zurück. Nach einem Jahr war im vergangenen März dann erneut Schluss. Bis jetzt: Er wird wieder für einige Folgen in der Sendung zu sehen sein! Falko verriet Promiflash, was er in den vergangenen Monaten so getrieben hat.

"Ehrlich gesagt: Ich habe es mir gut gehen lassen und meine freie Zeit genossen", erklärte er im Promiflash-Interview offen. Deswegen habe Falko viel mit seinem Hund gekuschelt oder Computer gespielt. Auch nach Mallorca habe es den Schlagersänger wieder öfter verschlagen. Aber diese entspannten Monate sind auch nicht spurlos an dem 35-Jährigen vorbeigegangen. "Leider habe ich in während dieser Zeit auch ein bisschen zu viel gegessen und bin deswegen auch ein bisschen pummeliger geworden", witzelte er.

Mit der Entspannung war es am Set dann aber wieder vorbei, wie Falko gegenüber Promiflash berichtete. "Der Job kann auch stressen, besonders wenn man lange Tage hat", erklärte er. Dennoch habe er sich in seiner Paraderolle als Ole direkt wieder sehr gut gefühlt.

RTL2 Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell BTN-Star Falko Ochsenknecht

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im September 2020

