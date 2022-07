Mit zwei Kindern: Druck macht Christin Kaeber zu schaffen

Wie läuft ihr neues Leben als zweifache Mama? Christin Kaeber (33) gibt ein ehrliches Update! Vergangene Woche war es endlich so weit: Die Influencerin und ihr Freund Leons haben ihr zweites Kind bekommen! Auf Töchterchen Nia folgte nun Sohnemann Lev. Das bedeutet: Christin ist jetzt für zwei kleine Kinder verantwortlich – und das wächst ihr aktuell ein bisschen über den Kopf.

In ihrer Instagram-Story teilte sie nun einige Eindrücke von ihrem neuen Familienalltag. Darunter zahlreiche süße Aufnahmen von Baby Lev – aber auch ein authentisches Bild von ihrer Unordnung zu Hause. "Chaos gibt es auch jede Menge. Wir müssen uns als vierköpfige Familie erst noch richtig einspielen. Ich mache mir selbst auch einfach zu viel Druck", gab Christin zu. "Haushalt, das Familienleben, selbst wieder richtig auf die Beine kommen... und das alles zu 1.000 Prozent."

In weiteren Storys zeigte sie, wie warm Baby Lev bereits in der Familie willkommen geheißen wurde. In einem zauberhaften Clip kuschelt Nia mit ihrem kleinen Bruder. Auf süßen Fotos sieht man außerdem, wie die stolzen Urgroßeltern das neue Nesthäkchen anhimmeln. "Wir sind alle süchtig nach dem kleinen Schatz", erklärte Christin.

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Sohn Lev

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber, Influencer

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

