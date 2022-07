Insider verrät: So nah steht Ben Affleck J.Los Zwillingen

Ben Affleck (49) hat eine enge Bindung zu Jennifer Lopez' (53) Kindern. Mitte Juli hat sich das Traumpaar im kleinsten Kreis das Jawort gegeben. Dabei übernahmen zwei ihrer insgesamt fünf Kids eine ganz besondere Rolle. Bens Tochter Seraphina (13) und J.Los Tochter Emme (14) durften die Trauzeuginnen sein. Außerdem sind alle Kinder auf der Hochzeitsreise dabei. Jetzt verriet ein Insider, wie nah Ben seinen Stiefkindern steht.

Eine dem Liebespaar nahestehende Quelle sagte gegenüber HollywoodLife, dass das Band zwischen dem Batman-Darsteller und Jennifers Zwillingen Max (14) und Emme sehr stark sein soll. Besonders die Bindung zwischen Ben und Max soll die 53-Jährige sehr glücklich machen. "Für J.Lo ist es wichtig, dass Max immer eine männliche Figur in seinem Leben hat, weil er sich dadurch sicher fühlt", erzählte der Insider. Aber die Quelle erklärte auch: "Sie versteht, dass niemand jemals in der Lage sein wird, ihren Vater zu ersetzen, aber sie sieht, wie Ben ihre Kinder aufgenommen hat, als wären es seine eigenen. Und das ist eines der Dinge, die sie am meisten an Ben liebt."

Zudem sollen die Kinder des frisch vermählten Pärchens einen guten Draht zueinander haben. "Es hilft, dass Bens Kinder Max und Emme freundlich aufgenommen haben, wodurch sie alle schnell Freunde geworden sind", plauderte eine andere Quelle gegenüber dem Online-Magazin aus.

MEGA / KCS Presse Jennifer Lopez mit ihrer Tochter Emme Maribel Muñiz und Ben Affleck mit seiner Tochter Seraphina

KCS Presse / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2022 vor dem Louvre

MEGA / KCS Presse Ben Affleck und Jennifer Lopez mit ihren Kindern Emme und Maximilian Muñiz

