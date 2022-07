Romanze? Sebastian Stan und Annabelle sind ständig zusammen!

Die Indizien verdichten sich! Vier Jahre lang war Annabelle Wallis (37) mit ihrem Schauspielkollegen Chris Pine (41) liiert. Auch Marvel-Hottie Sebastian Stan (39) schien an der Seite von Alejandra Onieva in festen Händen zu sein. Doch in den vergangenen Wochen wurde der Hollywoodstar immer wieder mit Annabelle gesichtet. Auf einer Party wurden sie sogar beim Knutschen erwischt. Alles deutet darauf hin, dass es zwischen Sebastian und Annabelle gefunkt hat!

Auf TikTok gingen einige Videos viral, welche Seb und die hübsche Blondine sehr vertraut zusammen zeigen. Beispielsweise genossen sie zusammen einen ausgelassenen Abend in einer Bar mit gemeinsamen Freunden. Ein anderer Clip zeigte, wie der "Captain America"-Darsteller und die Beauty strahlend einen Spaziergang zusammen unternehmen. Bisher schweigen jedoch beide Seiten zu den Liebesgerüchten.

Erst vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi das mutmaßliche Liebespaar im West Village von Manhattan. Bei einem gemeinsamen Mittagessen schmiegte sich Annabelle an die Avengers-Bekanntheit – die zwei aßen zusammen und hatten augenscheinlich eine Menge Spaß miteinander. Ihre Fans hoffen sehr auf eine Romanze der Schauspieler.

