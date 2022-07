Verschoben: Evelyn Burdeckis Datingshow startet doch später

Evelyn Burdecki (33) muss noch eine weitere Woche auf die große Liebe warten! Ihre TV-Karriere startete, als sie beim Bachelor auf die letzte Rose von Sebastian Pannek (36) hoffte. Mit ihm klappte es allerdings nicht – seitdem sucht die Dschungelkönigin von 2019 immer noch nach ihrem Mr. Right. Dafür hat sie jetzt sogar eigene Datingshow bekommen, in der sie 21 Männer kennenlernen kann. "Topf sucht Burdecki" sollte eigentlich am kommenden Sonntag auf Sat.1 starten. Aber jetzt kann man Evelyn doch erst eine Woche später beim Daten beobachten!

Wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab, startet die Show erst am 7. August – denn diese Woche läuft Wichtigeres im TV! Die deutsche Fußballnationalmannschaft schaffte es in der Frauen-EM bis ins Finale: Am 31. Juli spielt sie zur selben Sendezeit gegen England und muss natürlich tatkräftig unterstützt werden. "Ich drücke unserer Nationalmannschaft beide Daumen! Bei diesem Finalspiel darf die Liebe auch mal eine Woche warten", erklärte Evelyn zu der Programmänderung.

Evelyn hatte schon angekündigt, wie sehr sie sich auf ihre eigene Show freut. "Das wird aufregend. Ich habe schon total Kribbeln im Bauch!", hatte sie begeistert erklärt. Die 33-Jährige erhofft sich von ihrer Sendung, einen Mann für eine gemeinsame Zukunft inklusive Kindern zu finden. Ab Sonntag, den 7. August, kann man dann also vier Folgen lang um 17:40 Uhr herausfinden, ob das geklappt hat.

Getty Images Die deutsche Fußballnationalmannschaft im Halbfinale der EM 2022

SAT.1 / Julia Feldhagen Evelyn Burdecki, Dschungelkönigin 2019

Getty Images Alexandra Popp im Halbfinale der EM 2022

