Evelyn Burdecki (33) hat sich in den vergangenen Jahren schon so einigen Herausforderungen im TV gestellt! Die gebürtige Düsseldorferin hat beispielsweise schon bei Der Bachelor um Sebastian Panneks (35) Gunst gebuhlt, das Dschungelcamp gewonnen und bei Let's Dance gemeinsam mit Evgeny Vinokurov (31) getanzt. Schon bald begibt sie sich auf eine weitere spannende Reise vor laufenden Kameras: Evelyn sucht in ihrer eigenen Datingshow nach ihrem Mr. Right!

Ab dem 31. Juli läuft Evelyns TV-Liebessuche namens "Topf sucht Burdecki" bei Sat.1. Insgesamt nehmen 21 Männer an der Show teil. Der Clou: Die Singles wissen anfangs noch nicht, dass sie auf Evelyn treffen werden. Gegenüber Bild brachte die Blondine jetzt ihre große Vorfreude zum Ausdruck. "Das wird aufregend. Ich habe schon total Kribbeln im Bauch!", betonte die 33-Jährige.

Aber wie stellt sich Evelyn ihren Traummann denn eigentlich vor? "Jemand, der spontan ist und sich selbst nicht so ernst nimmt", beschrieb die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihren Mr. Right und fügte hinzu: "Es wäre auch schön, wenn er ein kleines Bäuchlein hätte!" Außerdem müsse er heiratswillig sein und in Zukunft Kinder haben wollen.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im April 2022

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im September 2021

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Influencerin

