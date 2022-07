Bachelorette Sharon hat entschieden: Ist Jan der Richtige?

Hat Sharon Battiste (30) die richtige Wahl getroffen? Bei Die Bachelorette stand das große Finale an und die Beauty musste sich zwischen Jan Hoffmann und Lukas Baltruschat entscheiden. Sie baute zwar eine enge Verbindung zu Letzterem auf, doch in Jan hat sie sich schlussendlich verliebt und gab ihm die letzte Rose. Die Paartherapeutin Jana Förster verriet Promiflash jedoch, dass sie hinter Sharons Wahl noch etwas anderes vermutet: "Ihre Entscheidung ist also aus meiner Sicht ein Zeichen, dass sie zwar eine Bindung möchte, aber innerlich mit enger Bindung zu kämpfen hat und diese eher meiden wird." Denn Jan habe ihr zwar schöne Augen gemacht, Lukas hätte ihr allerdings mehr Sicherheit geben können.

