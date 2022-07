Drei Millionen Euro: Johnny Depp verkauft seine Kunstwerke

Johnny Depp (59) baut sich ein zweites Standbein auf! Die vergangenen Monate waren für ihn alles andere als leicht: In einem aufsehenerregenden Prozess musste sich der Schauspieler vor Gericht gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) behaupten. Sie hatte ihm häusliche Gewalt vorgeworfen, woraufhin er sie wegen Verleumdung verklagte und Recht bekam. Um das alles zu verarbeiten, hat er sich intensiv einem seiner Hobbys gewidmet: Johnny hat Kunstwerke erschaffen, die er nun verkaufte.

Insgesamt 780 bunte Drucke konnten erworben werden: Seine Kollektion "Freunde und Helden" umfasst Porträts großer Persönlichkeiten wie Bob Dylan (81), Al Pacino (82) oder Elizabeth Taylor (✝79). Ein einzelnes Stück kostete 4.700 Euro, insgesamt gab es Kunstwerke von über drei Millionen Euro – schon am Abend war alles restlos ausverkauft. Für Johnny sei dieser Verkauf jetzt etwas Befreiendes, wie ihn die Website der Galerie zitierte: "Meine Bilder haben mein Leben umgeben, aber ich habe sie für mich behalten und mich beschränkt. Niemand sollte sich jemals beschränken."

Mit der Kollektion wolle Johnny all jene würdigen, die ihm in seinem Leben etwas bedeuten. "Ich habe die Kunst immer genutzt, um meine Gefühle auszudrücken und über diejenigen nachzudenken, die mir am wichtigsten sind, wie meine Familie, Freunde und Menschen, die ich bewundere", erklärte er. Die Werke seien eine Hommage an Personen, die den Fluch der Karibik-Darsteller inspiriert haben.

Instagram / johnnydepp Johnny Depp im Januar 2022

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

ActionPress/SIPA PRESS Johnny Depp, Schauspieler

