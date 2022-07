Fans begeistert: Sofia Vergara teilt heißes Throwback-Foto

Sofia Vergara (50) sorgt im Netz für Schnappatmung! Die gebürtige Kolumbianerin startete ihre Karriere als Model – später gelang ihr dann der internationale Durchbruch als Schauspielerin. Heute ist sie aus der Filmwelt nicht mehr wegzudenken und zählt zu den beliebtesten Stars weltweit. Nun postete die Beauty aber eine Aufnahme aus der Anfangszeit ihrer Karriere. Sofias Follower waren bei dem Anblick völlig aus dem Häuschen!

Sofia teilte auf Instagram ein Foto von sich, auf dem sie in jüngeren Jahren in sexy Dessous und hohen Schuhen zu sehen ist – auf dem Schnappschuss wirft sie sich in eine heiße Pose und schaut verführerisch in die Kamera. Den Post betitelte die heute 50-Jährige kurz und knapp mit "Throwback-Donnerstag Los Angeles".

Fans waren begeistert von dem Anblick und überhäuften Sofia in der Kommentarspalte mit Komplimenten und lieben Worten. Auch ihre America's Got Talent-Kollegin Heidi Klum (49) verlieh ihrer Begeisterung mit mehreren Flammen-Emojis unter dem Beitrag Ausdruck.

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Getty Images Sofia Vergara im August 2021

Getty Images Heidi Klum und Sofia Vergara bei "America's Got Talent"

