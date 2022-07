Hirnwasser aufgelaufen: René Weller aus Klinik entlassen

René Weller (68) ist wieder zu Hause. Bei dem ehemaligen Box-Weltmeister wurde vor circa acht Jahren Demenz festgestellt. Auch als er und seine Frau an Das Sommerhaus der Stars im Jahr 2016 teilgenommen hatten, litt der 68-Jährige bereits unter der Krankheit – hatte aber so gut wie keine Symptome. In den letzten Jahren hat sich sein Zustand jedoch stetig verschlechtert. Gestern hat seine Frau Maria Weller (69) ihn sogar in eine Klinik einweisen lassen. Nun wurde René allerdings wieder entlassen.

Seine Frau sprach mit Bild über seinen aktuellen Zustand. Bei ihrem sind einige Untersuchungen durchgeführt worden. "Nach dem letzten MRT im Februar hat die Hirnmasse weiter abgenommen und mehr Hirnwasser ist aufgelaufen. Eine Operation sei aber dennoch nicht erforderlich", verriet sie. Dennoch muss sie auch der traurigen Gewissheit ins Auge blicken: "Die Ärzte sagten mir, dass ich meinen Champ nur noch begleiten kann. Sie meinen, dass seine weitere Lebenserwartung zwischen zwei und fünf Jahre liegt."

Außerdem sei in der Klinik eine Nervenwasseruntersuchung vorgenommen worden. "Im September erfolgt dann die Auswertung. Dann begeben wir uns beide wieder in die Klinik", erklärte Renés Frau über die Zukunft ihres Liebsten.

Instagram / rene_weller_maria Maria Weller, Februar 2022

Getty Images Maria und Rene Weller, März 2011

Instagram / rene_weller_maria René Weller, ehemaliger Box-Champion

