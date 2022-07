Nach Prozesssieg: Johnny Depp ausgelassen in Paris gesichtet

Johnny Depp (59) ist offenbar bei bester Laune! Hinter dem Schauspieler liegt eine schwere Zeit: Aufgrund der heftigen Vorwürfe, die nach der Scheidung von Amber Heard (36) aufkamen, hatte seine Karriere schwer gelitten. In den vergangenen Monaten drehte sich schließlich alles um den Verleumdungsprozess, den er gegen seine Ex führte. Letztendlich ging der Fluch der Karibik-Star als Sieger hervor und kann endlich wieder in sein altes Leben zurückkehren. Nun wurde Johnny ausgelassen in Paris gesichtet!

Auf neuen Bildern ist der 59-Jährige in der französischen Hauptstadt zu sehen. Dort besuchte er ein edles Restaurant. Beim Verlassen des Etablissements wurde der Hollywoodstar schließlich von Fans und Paparazzi belagert. Doch davon ließ sich Johnny wohl nicht die Laune verderben: Stattdessen lächelte der "Alice im Wunderland"-Darsteller, schrieb Autogramme und schüttelte dem ein oder anderen sogar die Hand.

Auch direkt nach seinem Prozesssieg stattete Johnny einem Restaurant einen Besuch ab. Gemeinsam mit seinen Freunden feierte er dort seinen Triumph und ließ sich den Spaß einiges kosten: Der zweifache Vater haute rund 59.000 Euro auf den Kopf. Der Besitzer des indischen Lokals beschrieb ihn aber dennoch als bodenständigen Kerl.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

KCS Presse / MEGA Johnny Depp im Juli 2022 in Paris

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

