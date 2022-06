Johnny Depp (58) lässt es sich gut gehen! Der Fluch der Karibik-Star stand für einige Monate wegen des Verleumdungsprozesses mit seiner Ex-Frau Amber Heard (36) vor Gericht. In der vergangenen Woche fällten die Geschworenen endlich ein Urteil und erklärten die Aquaman-Darstellerin als schuldig. Dadurch muss sie ihrem Ex-Mann rund 9,7 Millionen Euro bezahlen. Seinen Sieg und seinen bald aufgestockten Kontostand feierte Johnny nun ausgelassen, was sich auch auf seiner hohen Rechnung bemerkbar machte!

Laut TMZ stieß der Schauspieler auf seinen Sieg gemeinsam mit Freunden – darunter auch Jeff Beck – in einem indischen Restaurant an. Für den Anlass wurde das Lokal im englischen Birmingham sogar geschlossen, damit die Gesellschaft in Ruhe speisen konnte. Der Inhaber des Restaurants verriet, dass der Phantastische Tierwesen-Darsteller für diesen Anlass 50.000 britische Pfund ausgab, was umgerechnet rund 59.000 Euro sind! Trotzdem beschrieb ihn der Lokalbesitzer als einen bodenständigen Kerl, die beiden sollen sich sogar in seinem Büro eine Weile unterhalten haben.

Für Amber werden solche ausgiebigen Feiern wohl Geschichte sein. Nachdem sie den Prozess verloren hatte, machte ihre Anwältin publik, dass die Schauspielerin nicht einmal in der Lage sei, die Strafe ihrem Ex-Mann überhaupt zu zahlen. Schätzungen zufolge soll ihr Kontostand nach der Zahlung minus acht Millionen betragen.

MEGA / Varanasi Restaurant Jeff Beck und Johnny Depp in einem Restaurant in Birmingham

MEGA / Varanasi Restaurant Johnny Depp in Birmingham

MEGA / Varanasi Restaurant Johnny Depp mit Jeff Beck und Freunden in einem indischen Restaurant

