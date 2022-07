Nach Tour-Absage: Shawn Mendes erstmals wieder gesichtet

Shawn Mendes (23) möchte sich auf seine psychische Gesundheit konzentrieren. Der Sänger sagte vor wenigen Tagen seine Welttournee ab, nachdem er zuvor Konzerte verschoben hatte. Nach Jahren im Rampenlicht fühle er sich nicht stark genug, die Tournee zu bewältigen. Auch Ärzte hätten ihm dazu geraten, eine längere Pause einzulegen, um "zu heilen". Doch das bedeutet offenbar nicht, dass Shawn komplett untertaucht. Jetzt wurde er in der Öffentlichkeit gesichtet.

Nur einen Tag nachdem Shawn seine Welttournee abgesagt hat, fotografierten ihn Paparazzi in Los Angeles. Der Musiker zeigte seinen sportlichen Körper in einem komplett schwarzen Outfit. Er fuhr mit seinem Range Rover zu einer Tankstelle. Wenig später wurde er erneut in einer Jeans und einem grauen Tanktop abgelichtet, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Er wirkte entspannt und lächelte, als er mit einer Gruppe von Leuten unterwegs war.

Womit Shawn genau kämpft und wie sein Heilungsprozess in den nächsten Monaten aussieht, verriet er nicht. Der 23-Jährige sprach auf Instagram lediglich davon, dass es sich um mentale Probleme handle. Seitdem er 15 ist, stehe er in der Öffentlichkeit und sei fast ohne Pause unterwegs. "Nach ein paar Jahren Pause hatte ich das Gefühl, dass ich bereit bin, wieder einzusteigen, aber diese Entscheidung war voreilig und leider haben mich die Strapazen der Tournee und der Druck eingeholt", ließ Shawn in sein Seelenleben blicken.

Anzeige

MEGA Shawn Mendes, Sänger

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes auf der Met Gala 2021

Anzeige

MEGA Shawn Mendes, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de