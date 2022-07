Hatte Gwyneth Paltrow etwa mal was mit Hailey Biebers Vater?

Gwyneth Paltrow (49) plauderte aus dem Nähkästchen. Das Liebesleben der Schauspielerin war in der Vergangenheit bereits oft ein großes Thema. Bevor die Beauty mit ihrem jetzigen Partner Brad Falchuk (51) 2018 zusammenkam, hatte sie schon andere prominente Männer an ihrer Seite: Mit Brad Pitt (58), Ben Affleck (49) und Coldplay-Sänger Chris Martin (45) fand sie leider nicht ihr großes Liebesglück. Doch was ist eigentlich zwischen Gwyneth und Stephen Baldwin (56) gelaufen?

Stephens Tochter Hailey Bieber (25) hieß in einer neuen Episode von "Who's in my Bathroom" auf YouTube Gwyneth willkommen. "Ich habe mal einen Film mit deinem Vater gedreht", eröffnete die 49-Jährige das Gespräch und merkte an: "Er war wirklich nett und großartig!" Darüber freute sich die Frau von Justin Bieber (28) sehr und meinte, dass es besser sei, so etwas über ihren Papa zu hören, als schreckliche Geschichten. "So etwas wie 'Ich habe mit deinem Vater im Badezimmer Sex gehabt?'", scherzte die "Schwer verliebt"-Darstellerin. Darüber lachte die 25-Jährige und gab zu, dass es nicht das erste Mal sein würde, dass sie von Stephens Bettgeschichten mitbekommen würde. Gwyneth stellte jedoch klar, dass nichts zwischen Haileys Vater und ihr gelaufen sei.

Die beiden Frauen kamen im Laufe ihres Gesprächs auch auf Gwyneths Schauspielkarriere zu sprechen. So erklärte die zweifache Mutter, dass sie die Pause von ihrem Job sehr genossen habe, als ihre Tochter Apple (18) auf die Welt kam. Das war mitunter einer der Beweggründe, weshalb die Blondine irgendwann die Schauspielerei komplett auf Eis gelegt hatte.

Getty Images Gwyneth Paltrow im Mai 2022

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Frau von Justin Bieber

Getty Images Gwyneth Paltrow im Februar 2020

