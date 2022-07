Jessica Biel und Justin Timberlake relaxen auf einer Jacht!

Jessica Biel (40) lässt es sich gut gehen! Die "Blade: Trinity"-Darstellerin und Justin Timberlake (41) sind schon seit 15 Jahren zusammen – fünf davon verheiratet. Gemeinsam mit ihren zwei Söhnen Phineas und Silas (7) genießen sie ihr Familienleben in vollen Zügen. Nun gönnten sich die beiden Stars jedoch eine kleine Auszeit in Italien: Jessica und Justin machten sich einen schönen Tag auf einer Jacht.

Paparazzi fingen das Paar nun auf Übersee ein, als sie auf einem luxuriösen Schiff im Meer eine Pause einlegten. So konnte man auf dem Heck sowohl die Schauspielerin als auch den "Sexy Back"-Interpreten gemeinsam mit Freunden erkennen. Während die 40-Jährige einen Bikini mit Leo-Muster und eine rote Sonnenbrille trug, entschied sich ihr Mann dagegen für ein langärmliges Neoprenoberteil und eine grüne Badehose. Doch lange hielten es die beiden nicht auf der Jacht aus, denn wenig später konnte man Justin und seine Frau jeweils in einem Kajak sitzen sehen.

Ihre langjährige Ehe wohl auch nur so lange, weil sie sich eben für solche gemeinsamen Urlaube und Ausflüge noch immer begeistern können. "Man muss sich einfach weiterhin Zeit füreinander nehmen und sich gegenseitig zur Priorität machen. Und die Dinge tun, die man zusammen liebt", hatte Jessica in einem ET-Interview verraten.

Action Press / Backgrid Schauspielerin Jessica Biel im Urlaub

Action Press / Splash News Jessica Biel während eines Urlaubs im Juli 2022

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei den Emmy Awards 2018

