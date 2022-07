Sorgerecht für Sohn (4) verloren: Amber Portwood meldet sich

Amber Portwood (32) ist am Boden zerstört. 2019 zog der Ex-Freund der Teen Mom-Bekanntheit, Andrew Glennon, gegen sie vor Gericht. Er forderte das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn, da die zweifache Mutter in der Vergangenheit gegen ihn handgreiflich wurde, während er ihr Kind auf dem Arm hielt. Vor wenigen Tagen kam der Prozess zu einem Ende und Andrew ging als Sieger hervor: Amber verlor das Sorgerecht für ihren Sohn. Nun meldete sich der TV-Star erstmals zu Wort.

"Ich bin am Boden zerstört und dieses Ergebnis bricht mir das Herz. Ich habe so hart daran gearbeitet, mich zu bessern und meine Beziehung zu meinen Kindern zu verbessern", teilte die 32-Jährige auf Instagram mit. Sie könne nicht verstehen, wieso sie keine zweite Chance bekommen hat. "Ich habe Jahre damit verbracht, meine Fehler wieder gut zu machen und habe alles getan, was von mir verlangt wurde", stellte Amber klar.

So sei sie unter anderem zur Therapie gegangen, habe mehrere psychologische Gutachten über sich erstellen lassen und auch insgesamt 21 negative Drogentests in den vergangenen Jahren nachgewiesen. "Menschen, [...] die sich bemüht haben, sich zu ändern, sollten nicht weiterhin für Fehler aus der Vergangenheit bestraft werden", forderte die TV-Bekanntheit.

Getty Images Andrew Glennon und Amber Portwood bei den MTV Video Music Awards

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood im November 2019

Instagram / realamberlportwood1__ "Teen Mom"-Bekanntheit Amber Portwood im März 2020

