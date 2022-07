Wegen Traumata: Moderatorin Lola Weippert geht zur Therapie

Lola Weippert (26) belastet wohl etwas aus ihrer Vergangenheit sehr. Und das, obwohl es bei ihr gerade ziemlich gut läuft: Aktuell moderiert die gebürtige Baden-Württembergerin die Sendung Temptation Island. Vor rund einem Monat gab die Beauty außerdem bekannt, wieder vergeben zu sein. Doch nun zeigt sich die sonst so gut gelaunte Moderatorin von einer anderen Seite: Lola verriet, dass sie ihre Vergangenheit mit psychologischer Hilfe aufarbeiten möchte.

Die 26-Jährige befindet sich gerade in New York und postete nun von dort aus einige Instagram-Storys. "Ich habe in der Vergangenheit einige Dinge erlebt, einige Traumata, die dafür sorgen, dass ich heutzutage – in der Gegenwart – mit meiner Vergangenheit noch ziemlich hart zu hadern habe", erzählte die Moderatorin. Lola habe sich deshalb das Ziel gesetzt, an sich arbeiten zu wollen, um zu lernen, sich selbst mehr zu lieben. "Deswegen habe ich mich dafür entschieden, mir therapeutische Hilfe zu holen und habe eine Psychologin gefunden, die unfassbar gut ist und die mir helfen kann, umzudenken", berichtete die Beauty und appellierte an ihre Fans, sich nicht davor zu scheuen, einen Therapeuten bei Bedarf aufzusuchen.

Mit diesen Worten verfolgt Lola das Ziel, eine Inspiration für ihre Follower zu sein. Eigentlich wollte sie nie öffentlich von ihrer Therapie erzählen, jedoch habe sie nach langer Überlegung ihre Meinung darüber geändert. "Es ist ganz wichtig, um euch in gewisser Weise zu bestärken [...]. Ich möchte euch wirklich ermutigen, euch therapeutische Hilfe zu holen, wenn ihr Dinge habt, mit denen ihr nicht wisst, klarzukommen", begründete die Beauty.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert in Berlin im Juli 2022

Action Press / Kammerer,Bernd Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Juli 2022

