Fans denken: Tristan Thompson fakt die Besuche bei True!

Spielt er allen nur den liebenden, fürsorglichen Vater vor? Khloé Kardashian (38) trennte sich im Dezember des vergangenen Jahres von ihrem On-Off-Partner Tristan Thompson (31). Denn es stellte sich heraus, dass der Profibasketballer mit seiner Affäre Maralee Nichols ein Kind gezeugt hat. Trotzdem kümmern Khloé und Tristan sich gemeinsam um ihre Tochter True Thompson (4). Aber tut der 31-Jährige vielleicht nur auf fürsorglichen Papa?

Das denken zumindest ein paar Kritiker! Gerade teilte Tristan ein süßes Selfie mit seiner Tochter in der Instagram-Story. Auf Reddit entfachte das Bild eine hitzige Diskussion: Die User sind der Meinung, der Sportstar habe "einen Haufen Fotos auf einmal gemacht und sie Wochen später gepostet, damit es so aussieht, als sei er mit seinen Kindern zusammen." Ein Kritiker kommentierte das mit. "Warum liegen sie immer auf diesem verdammten Trampolin? Hat er denn keine Bilder mit ihr am Strand oder so?"

Tristan wird bald wieder Vater werden. "Wir können bestätigen, dass True ein Geschwisterchen haben wird, das im November gezeugt wurde", erklärte ein Sprecher von Khloé. Damit entstand das Kind einen Monat bevor der Vaterschaftsskandal um Tristan publik wurde.

Getty Images Tristan Thompson, Profi-Basketballer

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

