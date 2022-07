"Inspiration": Queen gratuliert Engländerinnen zum EM-Sieg

Queen Elizabeth II. (96) ist stolz auf ihre Mädels. Heute war es endlich so weit: Das Finale der Fußball-Frauen-EM stand an. In einem packenden Spiel standen sich Damen aus England und Deutschland gegenüber und gaben alles für einen Sieg. Am Ende waren die Britinnen die bessere Mannschaft. Nach Verlängerung konnten sie das Match im Heimstadion mit 2:1 für sich entscheiden. Das macht natürlich auch das britische Königsoberhaupt mächtig stolz.

In einer Erklärung richtet die Queen sich an die Spielerinnen: "Meine herzlichsten Glückwünsche und die meiner Familie gehen an euch alle zum Gewinn der Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Dies ist ein großer Erfolg für die gesamte Mannschaft, einschließlich der Betreuerinnen und Betreuer." Dann fuhr sie fort: "Die Europameisterschaft und Ihre Leistungen wurden zu Recht gelobt. Euer Erfolg geht jedoch weit über die verdiente Trophäe hinaus."

Für die Queen ist der Sieg ihrer Löwinnen ein Zeichen für alle: "Ihr alle habt ein Beispiel dafür gegeben, das für Mädchen und Frauen von heute und für künftige Generationen eine Inspiration sein wird. Ich hoffe, dass ihr auf den Einfluss, den ihr auf euren Sport hattet, ebenso stolz sein werdet wie auf das heutige Ergebnis", erklärte Elizabeth weiter.

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Königsoberhaupt

Getty Images Die Engländerinnen nach ihrem Sieg, Juli 2022

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

