Leonardo DiCaprio und Jamie Foxx entspannen in Italien!

Leonardo DiCaprio (47) und Jamie Foxx (54) lassen es sich gut gehen! Leonardo kann so einige A-Promis zu seinen engsten Freunden zählen. So ist er seit ihren gemeinsamen Dreharbeiten zu Titanic eng mit Kate Winslet (46) befreundet. Außerdem machte der "Django Unchained"-Darsteller kürzlich Urlaub mit seinem Kumpel Tobey Maguire (47). Der Spiderman-Star ist aber nicht Leonardos einziger Urlaubs-Buddy: Jetzt wurde er zusammen mit Jamie Foxx in Italien gesichtet.

Das Duo machte mit einer Gruppe von Leuten Urlaub an der italienischen Amalfiküste. Dort besuchten sie ein Restaurant mit Blick auf das Meer. Wie den Paparazzi-Fotos zu entnehmen ist, saßen Leonardo und Jamie nebeneinander und unterhielten sich. Vor dem Essen rauchte der 54-Jährige außerdem genüsslich eine Zigarre. Leo und Jamie kennen sich auch in beruflichem Kontext. Sie arbeiteten für Quentin Tarantinos (59) Film "Django Unchained" aus dem Jahr 2012 zusammen.

Offenbar macht Leo gerade einen Trip durch Europa. Mit seinem Kumpel Tobey war er vergangene Woche noch in Saint-Tropez. Dort besuchten sie gemeinsam nicht nur Restaurants, sondern feierten auch eine Promi-Party des italienisch-schweizerischen Milliardärs Ernesto Bertarelli auf einer Luxusjacht. Außer Toby und Leo war Page Six zufolge außerdem noch Rapper Drake (35) mit von der Partie.

Mega Jamie Foxx, Schauspieler

Mega Leonardo DiCaprio und Jamie Foxx an der Amalfiküste

Mega Leonardo DiCaprio, Schauspieler

