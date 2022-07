Nach Fehlgeburt: Jessie J möchte wieder schwanger werden

Jessie J (34) möchte Nachwuchs bekommen. Die Sängerin ging im November letzten Jahres mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Sie erlitt eine Fehlgeburt. Nachdem sie von der Fehlgeburt erfahren hatte, gab sie noch am selben Abend ein Konzert, bei dem sie in Tränen ausbrach. Acht Monate nach der schrecklichen Erfahrung fühlt sich Jessie aber offenbar stärker denn je: Sie möchte versuchen, wieder schwanger zu werden.

Wie The Sun berichtet, sprach Jessie während eines Auftritts in London über ihr aktuelles Wohlbefinden. "Ich habe zugenommen und war seit Ewigkeiten nicht mehr im Fitnessstudio, aber ehrlich gesagt, fühle ich mich großartig", erzählte die Musikerin. "Ich versuche, schwanger zu werden und bei mir verändert sich gerade die Körperform", meinte die 34-Jährige.

Heute fühlt sich Jessie selbstbewusster denn je und ist bereit dazu, ein Kind zu bekommen, nachdem sie sich als Prominente in der Hollywood-Glitzerwelt verloren habe. "Ich war allein in L.A. und ich erinnere mich, wie ich in den Spiegel sah und davon besessen war, perfekt zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass ich so sein musste, wie die Leute es wollten, um akzeptiert zu werden", ließ sie Revue passieren.

Instagram / jessiej Jessie J mit einem Schwangerschaftstest

Getty Images Jessie J im Januar 2020

Getty Images Jessie J in London, 2012

