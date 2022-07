Oh, là, là! Hier rekelt sich Kylie Jenner superheiß im Bett

Kylie Jenner (24) heizt ihren Fans gehörig ein! Zuletzt machte die Reality-TV-Bekanntheit wieder eine Menge Schlagzeilen mit ihrem Liebesleben. Zuerst zeigte sie sich innig mit ihrem Baby Daddy Travis Scott (31), wenig später aber mit einem anderen Mann! Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, handelte es sich dabei aber nur um einen guten Freund. Jetzt sorgt die Schwester von Kim Kardashian (41) wieder für Aufsehen, und zwar mit diesen Bildern: Hier posiert Kylie Jenner total verführerisch in ihrem Bett!

Via Instagram teilte die Zweifachmama jetzt zwei superheiße Fotoreihen. Kylie trägt auf den Bildern lediglich ein seidenes Nachtkleid, rekelt sich in einem zerwühlten Bett – und bringt mit ihren heißen Posen ihre Hammerkurven zur Geltung! Ihre laszive Mimik rundet die sexy Fotos perfekt ab. In einer Bildunterschrift betonte sie in Bezug auf ihr Sternzeichen: "Nichts geht über Löwinnen."

In den Kommentaren wird Kylie mit lauter Komplimenten für ihre "unglaubliche Schönheit" überhäuft. Aber auch unter diesen Fotos versuchen ihre Fans immer noch, das große Rätsel um ihren Sohn zu lösen: "Wann sagst du uns endlich, wie dein Baby heißt?", fragt eine von vielen Abonnenten. Nachdem es doch nicht Wolf geworden ist, machen Kylie und Travis nach wie vor ein großes Geheimnis aus dem Namen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

