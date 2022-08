Bastian Schweinsteiger wird 38: So süß gratuliert seine Ana

Bastian Schweinsteiger (38) ist seit 2016 mit der ehemaligen Profi-Tennisspielerin Ana Ivanović (34) verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: den vierjährigen Luka und den zweijährigen Leon. Vor allem Ana gibt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – egal ob bei einer romantischen Verabredung, beim Golfen oder beim Turteln im Urlaub. Auch anlässlich seines 38. Geburtstags teilte sie nun wieder ein gemeinsames Foto und machte Basti eine süße Liebeserklärung!

Auf Instagram teilte die 34-Jährige ein Bild, auf dem sie und Bastian mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera schauen. "An den Mann, der mein Herz gewonnen hat, den Mann, der sich um unsere Familie kümmert und den Helden, den unsere Söhne bewundern: Alles Gute zum Geburtstag", schrieb Ana in der Bildunterschrift. Diese Zeilen versah sie mit einem Herz- und Verliebtheits-Emoji.

Ein Geheimnis von Ana und Bastians Liebe dürfte wohl sein, dass sie streng darauf achten, nicht nur als Eltern, sondern auch als Paar Zeit zu verbringen. "Das kann ein Dinner mit Freunden sein oder wir hatten letztens ein Date zu zweit und waren in der Oper. Das war toll", schwärmte der Ex-DFB-Kapitän vor ein paar Wochen im Gala-Interview. Als Tag für seine wöchentliche Date Night haben die beiden den Montag auserkoren.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im Juli 2022

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger

Instagram / bastianschweinsteiger Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger im Juli 2022

