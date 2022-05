Bastian Schweinsteiger (37) und Ana Ivanovic (34) nehmen sich bewusst Zeit für sich. Am 12. Juli 2016 heiratete der ehemalige Fußball-Star die Ex-Tennisspielerin in Venedig. Inzwischen hat das Paar zwei gemeinsame Söhne. Beide sind nicht mehr als Sportler aktiv, arbeiten aber zum Beispiel für Werbespots zusammen. Neben Familie und Arbeit soll bei ihnen die Zeit zu zweit allerdings nicht zu kurz kommen. Jetzt verrieten Bastian und Ana, was es mit ihrer Date Night auf sich hat!

Im Interview mit der Gala gaben Ana und Bastian preis, dass sie jeden Montag eine gemeinsame Date Night verbringen – und die kann ganz unterschiedlich ausfallen. "Das kann ein Dinner mit Freunden sein oder wir hatten letztens ein Date zu zweit und waren in der Oper. Das war toll!", meinte der 37-Jährige. Das Paar gehe dann auch gerne zusammen ins Theater. Auch die Salzburger Festspiele haben die beiden besucht. "Date Nights sind extrem wichtig für eine Beziehung", weiß Bastian.

Neben ihren Date Nights verbringt das Paar auch gemeinsame Zeit, in dem es sich für berufliche Projekte zusammentut. "Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, weil wir gerne zusammenarbeiten. Ich habe jemanden neben mir, dem ich vertraue und mit dem ich mich über alles austauschen kann", gab Ana ihre Meinung zu der Zusammenarbeit mit Bastian ab.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger im Mai 2021

Instagram / bastianschweinsteiger Ana Ivanović im Juli 2021

