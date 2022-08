Coupleontour-Mamas verraten: So hätten sie Baby fast genannt

Olivia Rose – so heißt die kleine Tochter von Coupleontour! Dieses süße Geheimnis lüfteten Vanessa und Ina am Sonntag in einem vorab gedrehten Video. Warum eine neue Aufnahme nicht möglich gewesen wäre? Ina hat einen schweren Schlaganfall erlitten und liegt seitdem im Krankenhaus. Vanessa hat in der Zwischenzeit ihr Kind zur Welt gebracht. Trotzdem war es den beiden wichtig, den Clip zu veröffentlichen. Hier verraten Vanessa und Ina übrigens auch, welcher Vorname es fast geworden wäre...

In ihrem neuesten YouTube-Video verraten die beiden Mamas: "Wir hatten am Ende vier Namen auf der Liste: Letizia, Lucretia, Isabella und den Namen, der es dann geworden ist." Jeden dieser Namen hätten sie dann mit dem Zweitnamen Rose kombiniert. Weiter erklären Vanessa und Ina: "Vorher war lange Isabella unser Lieblingsname, deswegen dachten viele unserer Freunde auch, dass es eine Isabella wird. Isabella war lange Zeit vorne mit dabei." Doch den Namen Olivia hätten sie am Ende einfach mehr gefühlt!

Ina weiß noch ganz genau, wie sie sich damals auf den Namen geeinigt haben: "Es war so, dass wir immer darüber gesprochen haben im Auto. Es gab kein anderes Thema – egal, wo wir hingefahren sind... Und dann kamen wir bei jeder Fahrt immer wieder auf den Namen, haben den beide gesagt – und meinten: Der ist es!" Ursprünglich seien sie durch eine Namens-App auf Olivia gekommen.

Anzeige

Instagram / coupleontour Vanessa mit ihrer Tochter Olivia Rose

Anzeige

Instagram / coupleontour Die Coupleontour-Stars Ina und Vanessa

Anzeige

Instagram / coupleontour Vanessa und Ina, Ehepaar

Anzeige

Gefällt euch der Name Olivia oder Isabella besser? Olivia! Isabella! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de