Funkstille wegen Ex Timur: So ging's Nathalie Volks Bruder!

Nathalie Volk (25) hat lange Zeit nichts von ihrer Familie gehört! Während die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit ihrem Ex-Verlobten Timur in der Türkei gelebt hat, durfte sie keinen Kontakt zu ihren Liebsten haben. Nach der Trennung von dem Rocker fand sie inzwischen wieder mit dem Medienunternehmer Frank Otto (65) zusammen. Aber wie war die lange Funkstille eigentlich für Nathalies Familie? Jetzt sprach ihr Bruder Chris erstmals öffentlich über diese herausfordernde Zeit...

Gegenüber RTL rief sich Chris die Monate jetzt noch einmal in Erinnerung – und dabei gewährte er einen Einblick in seine Gefühlswelt. Er habe sich aufgrund der Funkstille "machtlos" gefühlt. "Man möchte was tun, aber man kann nichts tun, das ist das große Problem", betonte der 27-Jährige. Letztendlich sei er sogar in die Türkei geflogen, um seine Schwester Nathalie zu sehen und sie zu unterstützen.

Inzwischen haben Nathalie und Chris wieder mehr Kontakt. Zudem ist der Jurist offenbar auch von dem Liebescomeback seiner Schwester mit Frank begeistert. "Wir sind sehr gute Freunde, haben viel zusammen erlebt und viel Spaß gehabt", schwärmte er nämlich von dem Partner der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin.

