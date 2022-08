Katie Holmes happy: Tochter Suri singt in ihrem neuen Film!

Katie Holmes (43) und Suri Cruise (16) machen gemeinsame Sache! Die Tochter der Schauspielerin und Tom Cruise (60) ist längst kein kleines Kind mehr. Doch offenbar plant der Promi-Spross noch nicht, in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern zu treten und Filmstar zu werden. Stattdessen versucht sie sich nun als Sängerin: Wie ihre Mama Katie ausplauderte, steuerte Suri einen Song zu ihrem neuen Film bei!

Im Gespräch mit Yahoo! Entertainment plauderte die 43-Jährige über ihr neues Projekt "Alone Together". Darin ist nicht nur Katie zu sehen, sondern auch ihre Tochter Suri zu hören: Die 16-Jährige singt den Vorspann-Song – ein Cover von "Blue Moon"."Ich will immer das höchste Niveau an Talent. Also habe ich sie gefragt! Sie ist sehr, sehr talentiert. Sie sagte, sie würde es machen“, erzählte Katie. Bei der Aufnahme habe sie Suri schließlich "ihr Ding machen lassen".

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Suri in ein Projekt ihrer Mutter involviert ist. Sie hat auch schon in dem Film "Rare Object" gesungen. "Ansonsten ist sie ein 16-jähriges Kind, das die Highschool besucht", berichtete Katie über den Teenie.

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Tochter Suri im November 2007

MEGA / Jawad Elatab Katie Holmes und ihre Tochter Suri im Januar 2018

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

