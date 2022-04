Mensch ist Suri Cruise (16) groß geworden! Tom Cruise (59) und Katie Holmes (43) waren von 2005 bis 2012 ein Liebespaar. Ihr Beziehung krönten die beiden im Jahr 2006 mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Auf sie sind ihre Eltern mächtig stolz. Nach sieben gemeinsamen Jahren entschlossen sie sich aber, getrennte Wege zu gehen. Jedoch meistern die Hollywoodstars die gemeinsame Erziehung ihres Sprösslings einwandfrei. Suri feiert bereits ihren 16. Geburtstag – und wird langsam zu einer jungen Dame!

Immer wieder erwischen Paparazzi den Teenager in der Öffentlichkeit – beispielsweise beim Shoppen oder beim Treffen von Freunden. Als Baby hatte der Hollywood-Nachwuchs die Öffentlichkeit noch mit seinen großen Augen um den Finger gewickelt. Doch mittlerweile hat Suri einen mächtigen Sprung in die Höhe gemacht – ganz die Mama. In der Vergangenheit hatte die 16-Jährige stets mit der großen Ähnlichkeit zu Katie verblüfft. Die beiden haben zudem offenbar ein enges Verhältnis zueinander, wie Katie 2021 gegenüber der InStyle bewies: "Ich liebe sie so sehr."

Im vergangenen Jahr hatte Suri ihren 15. Geburtstag mit einer großen Kugel Eis und wunderschönen Blumen zelebriert. Katie widmete ihrem Kind via Instagram liebevolle Worte: "Ich liebe dich. Ich kann nicht glauben, dass du schon 15 Jahre alt bist!"

Getty Images Suri Cruise und Katie Holmes im Dezember 2008

Backgrid/ActionPress Suri Cruise in New York im September 2019

LRNYC / MEGA Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

