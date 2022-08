"Liebe euch": Justin Bieber meldet sich nach Bühnen-Comeback

Justin Bieber (28) ist zurück! Der Sänger hatte in den vergangenen Wochen viele seiner Follower beunruhigt: Denn er berichtete, dass er am Ramsay-Hunt-Syndrom leide und zeigte sein teils gelähmtes Gesicht. Für Erleichterung sorgte der Kanadier, als er seine Tour wiederaufnahm und in Italien wieder auf der Bühne stand – wohl auch für Justin ein emotionaler Moment. Nach der Show grüßte er seine Fangemeinde im Netz.

Auf Instagram teilte Justin nun nämlich ein Video, das ihn auf dem Weg zur Bühne zeigt. In einem Durchgang hält der Musiker inne und schart seine Crew um sich. Auch seine Frau Hailey (25) ist dabei. "Was für ein großartiger Abend, wir sind wieder zurück. Ich liebe euch", sagt der "Never Say Never"-Interpret in die Runde und in die Kamera zu allen seinen Fans. Anschließend gehen alle gut gelaunt in Richtung Bühne.

Justins Follower freuten sich überschwänglich über den Post ihres Idols. "Willkommen zurück, wir lieben dich auch!", schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere pflichteten ihr bei und fluteten die Kommentarspalte mit Flammen- und Herz-Emojis.

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni 2022

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards

Getty Images Justin Bieber auf den Grammy Awards 2022

