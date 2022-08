Neuer Look: Sylvie Meis strahlt mit Niclas auf einem Event

Was für ein seltener Anblick! Sylvie Meis (44) machte vor drei Jahren ihre Beziehung zu dem Künstler Niclas Castello offiziell. Im September 2020 schritten die beiden sogar zum Traualtar und gaben sich im italienischen Florenz das Jawort. Obwohl das Paar schon öfters von Paparazzi erwischt wurde, sind öffentliche Auftritte der beiden eher eine Seltenheit. Doch jetzt überraschten Sylvie und Niclas bei der Unicef und LuisaViaRoma Gala in Italien mit ihrem gemeinsamen Erscheinen – und sogar einem neuen Look!

Für das Event schmissen sich die Love Island-Moderatorin und der Künstler in Schale. Die gebürtige Niederländerin zeigte sich in einem bodenlangen bunten Faltenrock und einer schwarzen Neckholderbluse, was sie mit großen goldenen Ohrringen kombinierte. Obwohl die 44-Jährige in diesem Outfit eine gute Figur machte, zog ihr Mann mit seinem neuen Style die Blicke auf sich: Niclas trägt seine Haare nun lang und voluminöser! Seine neue Frisur präsentierte der Künstler in einem knallgelben Sakko, einem weißen Hemd und einer schwarzen Anzughose. Passend dazu wählte er eine schwarze Sonnenbrille.

Vor wenigen Tagen war das Paar noch während ihres Urlaubs in Saint-Tropez zu sehen gewesen. Da die beiden von Paparazzi beim Baden im Meer abgelichtet wurden, war noch nicht erkennbar, dass Niclas seine Mähne hat wachsen lassen. Jedoch bot Sylvie in einem schwarz-weißen Bikini einen sexy Anblick, als sie aus dem Wasser kam.

Getty Images Sylvie Meis bei der Unicef-Gala auf Capri

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in Venedig

MEGA / KCS Presse Niclas Castello und Sylvie Meis in St. Tropez im Juli 2022

