Beef bei AYTO? Gina Alicia und Anna buhlen beide um Micha

Bahnt sich da ein Streit an? Are You The One? – Reality Stars in Love geht in eine neue Runde und begleitet 20 TV-Bekanntheiten bei der Suche nach ihrem Perfect Match. Die Kandidatinnen Gina Alicia und Anna Iffländer zeigten bereits in der ersten Doppelfolge vollen Einsatz und flirteten, was das Zeug hält. Doch ein Kandidat hat es den Freundinnen offenbar besonders angetan: Sowohl Gina als auch Anna haben ein Auge auf Micha geworfen – könnte das etwa für Beef sorgen?

Gina und Anna sind gute Freundinnen und trotzdem scheint es so, als stehen sie sich gegenseitig im Weg. "Also ich bin ja privat mit Anna befreundet und ich habe ihr halt erzählt, dass ich mit dem Micha mal geschrieben habe. Ich finde ihn interessant und jetzt hat sie sich ihn halt gekrallt", erklärte die Duisburgerin. Anna geht wohl davon aus, dass ihre Freundin bei Micha nicht auf Platz eins steht. Deshalb knutschte die Blondine sogar mit dem Fußballer herum, nachdem sie bei einem Gespräch zwischen Gina und Micha dazwischengefunkt hatte.

Doch wie sieht der Kölner eigentlich das Ganze? Der ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmer machte beiden Frauen schöne Augen und bezeichnete sie sogar als "Eye-Catcher". Dennoch erklärte er Anna, dass die Fronten mit der einstigen Temptation Island-Verführerin geklärt seien und zwischen ihnen nichts sei. "Bei Gina muss man vorsichtig sein", gestand er Anna.

Alles Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Juli 2022

Anzeige

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, Influencerin

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Micha, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de