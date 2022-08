Florence Pugh kein Fan von Harry Styles' Liaison mit Olivia

Ihren Segen bekommen Harry Styles (28) und Olivia Wilde (38) wohl nicht. Am Set von "Don't Worry Darling" haben sich der Musiker und die Schauspielerin kennen und lieben gelernt. Seither sind die Turteltauben unzertrennlich. Diese Liebesgeschichte hat auch Florence Pugh (26) mitbekommen. Sie war immerhin live vor Ort und spielt in dem Streifen die Ehefrau des Sängers. Von Harrys privatem Glück mit Olivia soll Flo allerdings nicht begeistert sein!

Angeblich sollen die 26-Jährige und Olivia sogar wegen der Beziehung zu dem One Direction-Star zerstritten sein. Der Grund: Als die Regisseurin und Harry anbandelten, war sie noch mit Jason Sudeikis (46) verlobt. "Es kam nicht gut an, als Flo Olivia und Harry am Set sah, denn Olivia war noch mit Jason zusammen, als sie das erste Mal mit Harry rummachte", plauderte ein Insider gegenüber Page Six aus.

Die gesamte Situation hat bei den Dreharbeiten angeblich überall für wenig Begeisterung gesorgt. "Jason und die Kinder haben Olivia am Anfang ein paar Mal am Set besucht, also denke ich, dass sich die Leute dabei ein wenig unwohl gefühlt haben", erklärte der Insider. Mit dem Schauspieler hat Olivia zwei Kids: Otis (8) und Daisy (5).

Courtesy of Warner Bros. Pictures Harry Styles und Florence Pugh in "Don't Worry Darling"

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde

