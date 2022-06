Vor Konzert: Harry Styles und Olivia genießen Zeit am Strand

Sie sind ein ganz normales Pärchen! Bereits seit einigen Monaten sorgen Harry Styles (28) und Olivia Wilde (38) immer wieder für süße Gerüchte. Der erfolgreiche Musiker und die Schauspielerin sollen das neue Powerpaar der Promiszene sein – und der ehemalige One Direction-Hottie ist angeblich hin und weg von der Beauty. Wie sehr sie ihre Romanze genießen, machen nun neue Fotos deutlich: Vor einem seiner Konzerte entführte Harry seine Olivia zu einem Tag am Strand!

Auf Twitter kursieren aktuell mehrere Fotos, die das Pärchen am Strand von Vico in der Nähe von Dublin zeigen. In einer lässigen Badehose und einer Collegejacke spazierte Harry die Stufen zum Meer hinunter, dabei trug er eine gelbe Plastiktüte in der Hand. Seine Freundin ging nur wenige Meter hinter ihm. Ein Fan, der die Aufnahmen des Duos schoss, schrieb dazu: "Wenn du einfach nur in Vico schwimmen willst und dort Harry Styles triffst!"

Harry ist derzeit auf großer Tour. Am Mittwochabend tritt der Frauenschwarm in Dublin auf, wo ihn seine Freundin offenbar besuchte. Die Turteltauben sind allem Anschein nach unzertrennlich – sogar eine Hochzeit soll der Sänger Insidern zufolge schon planen: "Freunde glauben, dass er ihr bald einen Antrag machen wird!"

MEGA Harry Styles und Olivia Wilde beim shoppen

Getty Images Harry Styles, Musiker

MEGA Harry Styles auf der Bühne beim Coachella-Festival, 2022

Hättet ihr gedacht, dass Harry und Olivia so normale Pärchensachen machen? 230 Stimmen 205 Ja, sie sind ja auch nur Menschen! 25 Nein, das überrascht mich sehr!



